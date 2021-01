Covid, Speranza: «Recrudescenza del virus in tutta Europa» «Vediamo la luce di fronte a noi, ma abbiamo davanti ancora settimane difficili»

«C'è una fase di recrudescenza del virus in tutti i paesi europei. È chiaro che le misure sono e restano fondamentali. Siamo ancora dentro una fase epidemiologica molto molto seria». Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di "Che Tempo che Fa" su Rai3. «In queste ore abbiamo la speranza del vaccino, ma prima che diventi efficace per un numero sufficiente di persone abbiamo bisogno di settimane di massimo rigore e di attenzione - ha aggiunto il ministro -. Vediamo la luce di fronte a noi, ma abbiamo davanti ancora settimane difficili».

«Abbiamo fatto una scelta molto chiara all'inizio di questa seconda ondata, piuttosto in sintonia con la maggioranza dei Paesi europei, abbiamo deciso di salvaguardare per quanto possibile le scuole primarie e le scuole medie», ha aggiunto il ministro parlando del tema scuole. «Credo che questa sia stata la scelta giusta. Siamo riusciti a portare l'Rt allo 0,8 pur con le scuole primarie e medie aperte. Abbiamo tenuto una maggiore attenzione sulle scuole superiori che presentano una delicatezza e un rischio più elevato. E la maggior parte delle Regioni ha scelto in autonomia proprio in base a questo rischio», ha aggiunto Speranza. (Italpress)