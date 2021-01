Diventare madre dopo il tumore: percorso al Gemelli L'iniziativa

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs ha deciso di organizzare un percorso dedicato alle giovani pazienti oncologiche che intendano perseguire un progetto di maternita' dopo il completamento delle cure oncologiche, grazie alla crioconservazione del tessuto ovarico. A partire dall'accesso attraverso lo Sportello Gemelli Oncofertilita', le donne vengono accompagnate attraverso una valutazione multidisciplinare (realizzata da un team di ginecologi, psicologi, oncologi, senologi, ematologi, radioterapisti e pediatri) che fornisce un counselling ad hoc e individua le possibili candidate.

L'ambulatorio di Oncofertilita', afferente alla Uoc di Ginecologia Oncologica del Dipartimento di Scienze della salute della donna, del bambino e di sanita' pubblica, e' attivo da marzo 2018 e ha finora preso in carico circa 150 pazienti. Sessanta di loro, grazie alla convenzione tra Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Ifo), sono state inviate alla Banca del Tessuto Ovarico (Bto) della Regione Lazio presso Ifo - Irccs di Roma per la valutazione della crioconservazione del tessuto ovarico e 35 hanno crioconservato il proprio tessuto. Le finalita' di questa collaborazione rispondono ai requisiti indicati dal documento del ministero della Salute approvato il 21 febbraio 2019 dalla Conferenza Stato Regioni e riguardante la "Tutela della fertilita' nei pazienti oncologici per la definizione di un percorso diagnostico assistenziale (Pdta) per pazienti oncologici che desiderano preservare la fertilita'".