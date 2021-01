Spedizioni internazionali in aumento: ecco tutte le info Le spedizioni sono legate ad un aumento sostanziale della presenza di e-commerce online

L’avrete sicuramente già letto, ma vale la pena conoscere dei dati più precisi. Le spedizioni internazionali, in particolar modo in Europa, sono in aumento significativo in questo periodo. Sicuramente ha inciso in maniera rilevante la situazione particolare che sta vivendo l’intero pianeta, che ha costretto tantissime persone a stare a casa o comunque ad evitare spostamenti superflui. Le spedizioni, ovviamente, sono legate ad un aumento sostanziale della presenza di e-commerce online.

E-commerce in aumento

Con questo termine si intende identificare i negozi online, ovvero tutte quelle attività che hanno cominciato a vendere in internet. Tantissime aziende che erano prima attive principalmente con negozi fisici e magazzini, ora invece hanno deciso di cominciare a vendere i propri prodotti e servizi direttamente online. Ecco che si è registrato un vero e proprio boom di e-commerce negli ultimi tempi. E ciò, ovviamente, ha fatto sì che aumentasse in maniera smisurata anche la domanda di servizi di spedizione online.

Badate bene, non c’è alcuna distinzione in base al settore: la crescita che si è registrata abbraccia praticamente tutti gli ambiti. Certo è che i settori dove si è verificato un aumento più consistente sono sicuramente il settore del food, dell’abbigliamento e dell’informatica, ma anche dell’arredamento.

Ciò significa che sempre più persone attualmente decidono di acquistare online i propri prodotti, direttamente dallo smartphone o dal pc di casa. Si tratta probabilmente dell’evoluzione che vede il commercio mondiale e che difficilmente prenderà un’altra via nei prossimi anni.

Vantaggi dello shopping online

Lo shopping online è vantaggioso per una serie di motivi assolutamente facilmente riscontrabili. In primo luogo perché consente di acquistare in tutta comodità, senza recarsi nei luoghi fisici: quindi si evitano, file, traffico e quant’altro. In secondo luogo perché c’è la possibilità di sfruttare delle offerte che spesso sono riservate soltanto ai clienti online. Si può vedere recapitarsi a casa facilmente il prodotto, senza sforzo e costi aggiuntivi. Ma questo tipo di commercio è assolutamente vantaggioso anche per chi vende online. Possono essere risparmiati costi importanti. Proprio per questo le aziende hanno deciso di dedicarsi maggiormente a questo tipo di mercato.

Crescita della domanda di corrieri

Per ovvie ragioni, è aumentata a dismisura anche la domanda di servizi di spedizione online. Si tratta di servizi super affidabili, economici, veloci e molto comodi. Basti considerare che è previsto il ritiro a domicilio del pacco o dei pacchi. E non si è registrato un aumento di questo tipo di servizi soltanto per quanto riguarda le spedizioni in Italia, ma bensì in tutta Europa: parliamo, per esempio, di spedizioni in Spagna. C’è un eccezionale servizio online che consente di effettuare spedizioni di questo tipo a prezzi stracciati e garantendo grande velocità ed efficienza: parliamo di SpedireSubito.com. Basta visitare il sito in questione per rendersi conto di quali servizi siano a disposizione: parliamo di tempi di consegna rapidissimi (anche solo 24 ore), prezzi super contenuti e soprattutto di una assistenza online davvero molto efficiente e super affidabile. Sicuramente si tratta di uno dei servizi di spedizione migliori.