Covid-19, Italia "arancione" con il nuovo Dpcm Sul tavolo del governo misure più restrittive

Da questo weekend o da lunedì 18 gennaio, l'Italia si colorerà di nuovo di arancione. Il governo sta decidendo le ultime linee guide del prossimo Dpcm che entrerà in vigore tra giovedì e venerdì. Le regioni che presentano un rischio alto di diffusione da Covid-19, entreranno in vigore le regole della "fascia arancione": bar e ristoranti chiusi, negozi aperti e il divieto di uscire dal proprio comune (solo in caso di lavoro, salute e necessità). Rispettando, ovviamente, il coprifuoco dalle 22 alle 5 valido anche per le zone in "fascia gialla".

Il nuovo Decreto, che con molta probabilità entrerà in vigore sabato fino alla fine di febbraio, avrà una novità: l'asporto per i bar e ristoranti è disponibile fino alle 18. Il premier Conte avverte: "E' in arrivo un'ondata di contagi della Gran Bretagna, Germania, Irlanda. Non sarà facile, dobbiamo resistere".

Tra i ristoratori monta la protesta e nella giornata di venerdì ci si prepara ad una nuova protesta, sui social è virale l'hashtag "Io apro!".