Salgono a 851.936 le dosi di vaccino somministrate in Italia ad oggi. Il dato, reso noto dal Governo, e' aggiornato alle 21,17 di questa sera. Dei vaccinati 530.621 sono donne mentre 321.123 sono maschi. Sul fronte delle categorie vaccinate, come sempre la maggiore parte appartiene al mondo della sanita' (659.189), a seguire il personale non sanitario (127.264) e infine agli ospiti delle strutture residenziali (65.483).

La classifica delle regioni in cui si registra la maggiore vaccinazione vede sul podio la Campania con il 77,7 % delle dosi somministrate. A seguire Umbria (69,8%), Veneto (68,8%), Toscana (66,3), Emilia-Romagna (64,5), Abruzzo (62,9%), Marche (58,8), Puglia (58,3), Lazio (58%), Valle d'Aosta (57,9), Friuli Venezia Giulia (56,9), Sicilia (55,3%), Sardegna (55), Piemonte (54,4%), Provincia Autonoma Trento (52,3), Molise (46,7%), Liguria (46,7), Lombardia (43,2%), Basilicata (40,6), Provincia Autonoma Bolzano (37,6), Calabria (34,8). La media nazionale si attesta al 56,95%.