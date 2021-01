Coronavirus in Italia: nascono le zone bianche Lo prevede la bozza del nuovo Dpcm in vigore da sabato.

In Italia nascono le zone bianche. Lo prevede la bozza del nuovo Dpcm in vigore da sabato. "Sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti", si legge.

"Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura" e' assicurato "dal lunedi' al venerdi' con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro". E' quanto prevede la bozza del nuovo Dpcm in vigore da sabato. "Sono altresi' aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura", si legge.

Impianti sciistici chiusi fino al 15 febbraio. Lo prevede la bozza del nuovo Dpcm in vigore da sabato. A partire dal 15 febbraio, si legge, "gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti".