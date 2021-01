"Covid, rispettare le ordinanze per non perdere il controllo" L'appello agli italiani del ministro della Salute, Roberto Speranza

"Le ordinanze sono costruite sulla base di dati oggettivi e indirizzi scientifici. Hanno la finalita' di contenere il contagio in una fase espansiva dell'epidemia. Per questo rispettarle e' decisivo se non si vuol perdere il controllo del contagio". Cosi' il ministro della Salute, Roberto Speranza. (Italpress)