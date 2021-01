«Ora lockdown nazionale di almeno un mese» Ricciardi: «Basta perdere tempo coi colori»

"In questa fase e' inutile perdere tempo con le zone multicolore. Serve un lockdown nazionale, severo e immediato di tre-quattro settimane per facilitare la vaccinazione e proteggerla dalla variante inglese, che altrimenti prenderebbe il sopravvento anche in Italia aumentando i contagi". Lo dice in un'intervista a 'La Stampa' Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza. Secondo Ricciardi, "le misure prenatalizie hanno impedito una crescita enorme dei contagi, ma non li hanno diminuiti. La curva e' stabile da molto tempo a un livello alto che rischia di nuocere alla campagna vaccinale, oltre che continuare a uccidere circa 500 italiani al giorno". Quindi il sistema dei colori, ribadisce Ricciardi, "va bene in un'epidemia discendente, non nella fase attuale di plateau o di crescita. L'unica soluzione attuale e' un mese di lockdown generale, che faciliti la vaccinazione e blocchi l'avanzata della variante inglese".