Vaccino: Moratti scrive al commissario Arcuri "Criteri nuovi per dosi alle regioni"

Una lettera inviata al commissario per l'emergenza Domenico Arcuri per chiedere che le dosi di approvvigionamento dei vaccini anti-Covid siano stabilite in base alla densita' della popolazione della regione, la maggiore mobilita' e il numero di contagiati nel territorio.

Ad inviarla e' stata il neo assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti che oggi pomeriggio ha incontrato i capigruppo di maggioranza e opposizione in Consiglio regionale, da quanto apprende Italpress da fonti interne a Palazzo Pirelli.

Se la revisione della legge sanitaria 23 del 2015, e' stata la cosiddetta 'Riforma Maroni', e' stata al centro dell'incontro di oggi pomeriggio, sono molteplici gli argomenti toccati da Moratti, tra questi anche l'ultimatum che la Regione intende dare al governo se non modifica i parametri di assegnazione delle '.zone'.

Se la Lombardia non sara' ascoltata, ha dichiarato l'assessore, "sara' valutato il ricorso" contro l'ordinanza del ministro alla Salute Speranza, ricorso che non e' ancora stato depositato.