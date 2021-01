"Complimenti a Procida. Per la Puglia un'occasione persa" Lo dichiara il co-presidente del gruppo europeo Ecr Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto

"Il Mibact ha scelto, l'isola campana come Capitale della Cultura 2022. Ma chi, fino a ieri - anche postando su facebook falsi pronostici ai propri cittadini illudendoli che la scelta sarebbe caduta su Taranto o Bari, ha davvero creduto che bastasse solo una bella presentazione ad effetto, con spot realizzati da registri pugliesi per convincere la Commissione? Ha davvero creduto che bastasse puntare tutto sul contenitore e non sul contenuto per vincere la difficile sfida con altre citta' italiane? Lo dichiara il co-presidente del gruppo europeo Ecr Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto.

"I dossier per la candidatura di Bari o Taranto (con i Comuni della grecia salentina) oltre che le emozionati riprese dall'alto o dal basso, di lato o da dietro, con spesso i soliti testimonial, quali Piani finanziari, economici e di monitoraggio, ma soprattutto reali, avevano per convincere il Ministero a scegliere le nostre citta'? Per essere chiari: Procida e' stata scelta per aver messo al centro la propria identita', che era sostenuta da una rete locale e regionale, pubblica e privata ben strutturata.

"Insomma, siamo alle solite, a una sinistra che ha la presunzione e la puzza al naso di ritenersi moralmente superiore quando si parla di Cultura, che non si confronta e non chiede aiuto o collaborazione a nessuno, che non fa rete sul territorio fra pubblico e privato… perche' si considerano i piu' bravi! E questa volta ne' Michele Emiliano, ne' i sindaci di Bari o Taranto potranno prendersela con un Governo ostile… la bocciatura evidentemente e' strameritata" conclude Fitto.