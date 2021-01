Vaccino, Toti: "Prima fase sarà conclusa entro fine febbraio" «Il riequilibrio tra regioni consentirà a tutti di fare la seconda dose»

«Non ci saranno particolari ritardi, la prima fase di vaccinazioni tra la terza e la quarta settimana di febbraio, ovviamente se saranno rispettate le consegne». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in conferenza stampa parlando delle conseguenze della rimodulazione del piano alla luce delle mancate consegne da parte di Pfizer.

«Gli effetti saranno limitati sulla nostra regione grazie anche alla programmazione estremamente prudente ed efficace di Alisa e delle aziende sanitarie che ci sta permettendo di effettuare le seconde vaccinazioni e continuare con le prime ancorché a un volume ridotto», ha aggiunto Toti. «Oggi sono arrivati 18.720 dosi, 2.340 in meno rispetto a quelle previste inizialmente. La settimana prossima saranno un po' meno anche per il riequilibrio tra regioni che consentirà a tutti di fare la seconda dose, anche a chi è stato un po' meno prudente di noi. Poi dalla settimana prossima torneranno a crescere, quindi la programmazione ligure non dovrebbe avere sostanziali sbalzi», ha concluso Toti.

(ITALPRESS).