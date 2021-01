Recovery, Bombardieri: "Serve confronto con parti sociali" Il segretario Uil: Momento chiave per scelte decisive per il paese"

Per il segretario della Uil "il patto di stabilita' e' come un'ombra che aleggia su ogni discussione" esortando a non cadere in errore: "Dobbiamo utilizzare questo momento, questa occasione per fare scelte importanti per il futuro. E' necessario per fare ripartire l'Europa e l'Italia". Il leader della Uil ragiona anche sulle politiche del mondo del lavoro di questo periodo. "Per anni abbiamo inseguito la competitivita' attraverso la destrutturazione dei salari. Quelle scelte hanno dimostrato il loro fallimento. Oggi chiedere di rinnovare i contratti rischia di passare come un'azione sovversiva. Abbiamo chiesto l'aumento dei contratti, ma c'e' stato creato attorno il vuoto". Ma per Bombardieri partire dal tema dei contratti di lavoro e di occupazione e' indispensabile. "Se non lo facciamo adesso sara' complicato farlo domani". Ecco quindi che l'occasione del Recovery Fund si trasforma in una straordinaria opportunita' per l'Italia e per superare i problemi economici. "Da domani comincera' un percorso per cambiare le scelte di questi anni e che rischiano di creare problemi peggiori se non ci riusciremo", conclude. (Italpress)