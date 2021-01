Coronavirus, 14.078 nuovi casi e 521 decessi in 24 ore Meno 43 in terapia intensiva

Incremento dei nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono 14.078 i nuovi contagiati, in aumento rispetto ai 13.771 di ieri. A fronte però di un numero di tamponi effettuati pari a 267.567. L'indice di positività sale al 5,2%. Quasi stabile il numero dei decessi, con 521 morti (ieri erano stati 524). Sono questi i dati riportati dal bollettino del Ministero della Salute.

I guariti sono 20.519 mentre gli attuali positivi si riducono di 6.985 unità registrando il numero complessivo di 516.568. Prosegue l'alleggerimento della pressione sugli ospedali, con 424 pazienti in meno nei ricoveri ordinari (il totale è pari a 22.045) e 43 in meno nelle terapie intensive: il dato complessivo delle rianimazioni è pari a 2.418 degenti con 155 nuovi ingressi. In 492.105 si trovano in isolamento domiciliare. Sul fronte delle singole regioni, la Lombardia si posiziona al primo posto per numero di contagi (2.234), seguita da Emilia-Romagna (1.320) e Lazio (1.303). (Italpress)