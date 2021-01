Emanuele Filiberto di Savoia: "Perdono per le leggi razziali" Il messaggio alla comunità ebraica

Nello speciale TG5 in onda domani in seconda serata su Canale 5, Emanuele Filiberto di Savoia in una intervista a Cesara Buonamici chiede "perdono" alla comunita' ebraica italiana per le leggi razziali fasciste, che il nonno Vittorio Emanuele III firmo' nel 1938.

Emanuele Filiberto parla della lettera scritta alla comunita' ebraica, nella quale dice anche: "Condanno le leggi razziali del 1938, di cui ancora oggi sento tutto il peso sulle mie spalle e con me tutta la Real Casa di Savoia e dichiaro solennemente che non ci riconosciamo in cio' che fece Vittorio Emanuele III: una firma sofferta, dalla quale ci dissociamo fermamente, un documento inaccettabile, un'ombra indelebile per la mia famiglia, una ferita ancora aperta per l'Italia intera". (Italpress)