Torino, bimbo di 11 mesi muore soffocato mentre la madre partorisce in ospedale Il piccolo era in casa con la zia. La madre ricoverata al Maria Vittoria

Una serata che doveva essere segnata dall’attesa di una nuova vita si è trasformata in un dramma familiare. Un bambino di appena 11 mesi è morto nella serata di martedì 17 marzo all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dopo essere rimasto soffocato nella casa di famiglia in via Carlo Capelli, nel quartiere Parella. Al momento della tragedia il piccolo si trovava nell’abitazione insieme alla zia. La madre, invece, era ricoverata nello stesso ospedale in attesa di partorire due gemelli.

La crisi respiratoria

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si sarebbe verificato improvvisamente. Il bambino avrebbe accusato una grave difficoltà respiratoria, probabilmente causata da un episodio di soffocamento. Tra le ipotesi al vaglio ci sono l’ostruzione delle vie aeree provocata da un boccone oppure dal vomito. La situazione sarebbe precipitata nel giro di pochi minuti, spingendo i familiari a lanciare immediatamente l’allarme ai soccorsi.

L’intervento del 118

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato il piccolo d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria. Le condizioni del bambino sono apparse subito estremamente critiche. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo in ospedale.

Gli accertamenti della polizia

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento non emergono elementi diversi dall’ipotesi di un tragico incidente domestico. Nelle prossime ore la Procura di Torino potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del bambino. L’esame servirà a confermare ufficialmente le cause della morte e a ricostruire ogni dettaglio della tragedia.