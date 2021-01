Papa: no ai giornali fotocopia e informazione preconfezionata Il messaggio del Pontefice nella ricorrenza del patrono dei giornalisti

La chiamata a "venire e vedere" è anche "il metodo di ogni autentica comunicazione umana". E' questo il centro del messaggio di Papa Francesco per la 55^ Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali sul tema "Vieni e vedi. Comunicare incontrando le persone dove e come sono", reso noto oggi, alla vigilia della ricorrenza di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Un messaggio nel quale il pontefice ha toccato, insieme ai temi relativi alla "comunicazione" nella Chiesa, anche l'attualità. Nel discorso, sottolinea Vatican News, il Papa mette in guardia dal rischio di un appiattimento in "giornali fotocopia" o "in notiziari tv e radio e siti web sostanzialmente uguali", dove le inchieste perdono spazio a vantaggio di "una informazione preconfezionata, 'di palazzo'". Un'informazione che, ricorda Francesco, "sempre meno riesce a intercettare la verità delle cose e la vita concreta delle persone, e non sa più cogliere né i fenomeni sociali più gravi nè le energie positive che si sprigionano dalla base della società".

(Italpress)