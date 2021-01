Covid, Vaccine Day over 80 il 6 febbraio La decisione dopo che la consegna dei vaccini Moderna è stata posticipata

Dal momento che il commissario Arcuri ha comunicato che la consegna dei vaccini Moderna (4.800 dosi per la nostra regione) e' stata posticipata al 31 gennaio, il Vaccine Day simbolico previsto in Piemonte il 30 gennaio per dare inizio alla campagna vaccinale degli over 80 sara' probabilmente riprogrammato il weekend successivo, sabato 6 febbraio. Per quanto riguarda Pfizer, a partire dal 3 febbraio l'azienda ha comunicato che dovrebbe tornare a ripristinare le forniture previste con regolarita', mentre resta confermata la riduzione di dosi per la prossima settimana, che non avra' comunque impatti sul proseguimento della campagna vaccinale in Piemonte, grazie a un meccanismo di ridistribuzione delle dosi disponibili tra le aziende sanitarie del territorio. Per quanto riguarda infine il vaccino AstraZeneca, e' stato comunicato che la prima consegna dovrebbe essere in programma il 15 febbraio e le due successive il 28 febbraio e il 15 marzo. Lo rende noto l'Unita' di crisi della Regione Piemonte, a seguito della riunione con il Governo che si e' da poco conclusa.

(ITALPRESS).