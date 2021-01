Vaccino, Arcuri: in arrivo 3,4 milioni di dosi di Astrazeneca "Se sarà approvato dall'Ema"

''Se il vaccino Astrazeneca sarà approvato dall'Ema avremo 3,4 milioni di dosi entro fine marzo e non le 8 milioni di dosi assicurate in precedenza''. E' quanto dichiarato dal commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri durante un incontro con le Regioni e il ministro della Salute Roberto Speranza, a convocarlo il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.