Vaccino: in Italia somministrate 1.575.258 dosi Prima è la provincia autonoma di Trento, ultima la Calabria

Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, secondo il report reso noto dal ministero della Salute e aggiornato alle 16,04 di oggi, sono 1.575.258. Le persone totalmente vaccinate, che hanno anche ricevuto la seconda dose, sono 270.269. Per quanto riguarda le somministrazioni assolute per fasce d'eta', le dosi sono state somministrate a 978.271 donne e 586.987 uomini. Mentre per categoria, si evidenzia la somministrazione di 1.057.675 per il personale sanitario, 350.548 per il personale non sanitario, 152.993 per gli ospiti delle strutture residenziali e 14.042 per gli over 80. Sul fronte delle regioni la prima per quota di dosi somministrate rispetto alla dotazione e' la Provincia autonoma di Trento (91,9%), l'ultima la Calabria con il 58%.

Ma ecco il dettaglio delle regioni: Abruzzo (62,8%), Basilicata (76,7%), Calabria (58%), Campania (80,4%), Emilia-Romagna (74,6%), Friuli Venezia Giulia (74,5%), Lazio (74%), Liguria (57,9), Lombardia (68,8%), Marche (83,8), Molise (63,6), Provincia Autonoma Bolzano (75,2), Provincia Autonoma di Trento (91,9), Piemonte (85,1%), Puglia (77%), Sardegna (54,8%), Sicilia (66,7%), Toscana (76,9), Umbria (72,5), Valle d'Aosta (65,5%), Veneto (87%).

(ITALPRESS).