Shoah, saluto romano a Cogoleto, Schlein: "Oltraggioso" Lo hanno fatto tre consiglieri comunali in aula. Zingaretti: ecco con chi non governeremo mai

"A Cogoleto, in provincia di Genova, tre consiglieri comunali di centrodestra ieri hanno fatto il saluto romano in aula. Nella giornata della Memoria, in una città medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza. Un gesto intollerabile e oltraggioso, altro che goliardata". Lo scrive su Facebook la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein."Ecco un esempio di quelli con cui non si potrà mai governare", il messaggio sui social del segretario del Pd Nicola Zingaretti, che ha pubblicando una foto dei saluti romani nell'aula di Cogoleto.

(Italpress)