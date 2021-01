Sanremo, Toti: teatro Ariston come studio tv "Interpretazione corretta del Dpcm da parte di Rai"

"Vi è un'interpretazione credo corretta del Dpcm da parte di Rai e del comune di Sanremo che considera, come altrove è stato fatto, il teatro Ariston come uno studio televisivo mentre si fa il festival, quindi non certo aperto al pubblico ma con una platea animata da figuranti. Questo non equiparerebbe l'Ariston alle normative dei teatri ma a quelli sugli studi televisivi". E' la posizione del presidente della Liguria Giovanni Toti dopo il tweet del ministro della Cultura Dario Franceschini che chiude la possibilità di avere un pubblico di figuranti al prossimo festival di Sanremo.