Covid-19: "Anche Moderna taglierà le dosi" L'annuncio del commissario Arcuri: "In meno il 20% dei vaccini"

Il commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri ha appena annunciato che dopo Pfizer e Astrazeneca, anche Moderna taglia il numero di consegne di vaccino. Le parole di Arcuri: "Moderna ci ha appena informato che per la settimana dell'9 febbraio delle previste 166mila dosi ne consegnerà 132mila, il 20% in meno. Il nostro stupore, la nostra preoccupazione e il nostro sconforto aumentano, ormai quasi ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica" ha aggiunto. "Ci mancano almeno 300 mila dosi di vaccino, che ci avrebbero dovuto consegnare e che invece non sono arrivate".

Arcuri non si è fatto mancare una nota polemica: "Qualcuno insinua che i ritardi dei vaccini dipendano da noi per fare propaganda. Dall'inizio dell'epidemia un italiano ogni 23 si è contagiato. Ma grazie alle misure di contenimento la curva viene tenuta entro ambiti di non esplosività".

Il commissario fa anche un riferimento al vaccino di ReiThera. Arcuri ha ribadito che si tratta di un farmaco "molto promettente" e che sarà fatto "ogni sforzo affinché possa presentare il prima possibile l'autorizzazione in commercio". Nei giorni scorsi il commissario aveva annunciato l'ingresso del capitale pubblico nella Biotech che sta lavorando al vaccino italiano e il supporto di fondi statali per 81 milioni di euro.