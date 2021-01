Ok dall'Aifa per AstraZeneca, il vaccino per gli under 55 Il vaccino n distribuzione da inizio gennaio in Gran Bretagna sbarca anche nell'Unione Europea

Arriva oggi anche il via libera dell'Aifa al vaccino anti Covid di AstraZeneca, con la raccomandazione di somministrarlo preferibilmente agli under 55 anni, mentre l'Ema ne autorizza l'uso per tutti sopra i 18 anni. Il frutto del lavoro messo a punto nei laboratori dello Jenner Institute dell'Universita' di Oxford, in collaborazione con l'Oxford Vaccine Group, e con il rilevante contributo tutto italiano della Irbm di Pomezia, e' una delle speranze piu' concrete per debellare il coronavirus. Dopo il mezzo pasticcio dello studio clinico di fase III che "per errore" ha scoperto un'efficacia maggiore con una dose e mezza anziche' due dosi, e lo stop alla somministrazione per gli over 65 in Germania (troppo pochi i dati su questa fascia di eta'), il vaccino gia' in distribuzione da inizio gennaio in Gran Bretagna sbarca anche nell'Unione Europea con il via libera dell'Ema. Ogni Paese e' chiamato a dare il proprio ok per l'impiego tra i suoi confini, ed oggi ecco quello italiano.