Covid, somministrati 1.934.633 vaccini.Campania al primo posto I dati

Tocca quota 1.934.633 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, e aggiornati alle 14.01 di oggi, 31 gennaio 2021. Vaccino inoculato a 1.212.977 donne e 721.656 uomini. Il maggiore numero dei destinatari e' rappresentato da operatori sanitari e sociosanitari (1.378.130), seguito da personale non sanitario (357.502), ospiti delle strutture sanitarie (184.275) e over 80 (14.726). Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Campania (96,5%), Umbria (90,9%) e Marche (90,8%), quella con la minore percentuale e' la Liguria (66,7%). (italpress)