Rai: "Smart working inserito nei contratti di lavoro" Ventura, direttore risorse umane: “Ha coinvolto tutti gli ambienti”

"Inizialmente ci sono state molte difficoltà perché non eravamo pronti, ma siamo riusciti poi a portare la remotizzazione in ambiti dove non credevano di arrivare. In questo modo tutti i 13mila lavoratori hanno avuto la possibilità di accedere alla rete interna". Cosi' Felice Ventura direttore delle Risorse umane della Rai, nel corso di un incontro organizzato dalla Uilcom sul lavoro agile. "Lo strumento dello smart woking ha coinvolto tutti gli ambienti: amministrativo, produttivo editoriale. In 5mila ancora oggi lavorano da remoto. La piattaforma intranet - ha aggiunto – è stato un punto di riferimento costante con tutte le informazioni di supporto tecnologico e andamento dell'azienda. La fascia di età che ha avuto più difficoltà è quella che va dai 55 ai 65 anni, ma abbiamo superato queste difficoltà . L'accordo sullo smart working sarà inserito all'interno del contratto di lavoro. Riteniamo che il percorso dello smart working non possa prevedere passi indietro", ha concluso Ventura.

(Italpress)