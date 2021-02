Avvistamenti Pantera: riunione in prefettura a Bari Il felino avrebbe lasciato tracce inequivocabili del suo passaggio

Riunione di coordinamento in Prefettura a Bari a seguito di diversi avvistamenti registrati negli ultimi giorni nelle campagne del territorio di Castellana Grotte di una pantera.

Secondo quanto rilevato dagli uomini del gruppo Carabinieri Forestale di Bari, coadiuvati sinora da uno specialista veterinario esperto di animali esotici, il felino avrebbe lasciato tracce inequivocabili del suo passaggio, denotando sinora scarsa aggressività e senza provocare danni a persone o cose.

Una volta localizzato, per la cattura della pantera saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari a tutelarne la salute e l'integrità e sarà garantito il suo trasferimento in una struttura idonea.

Il Sindaco di Castellana Grotte, sulla base delle indicazioni che gli saranno fornite di continuo, attiverà tutte le iniziative necessarie a garantire l'informazione ai cittadini anche per consigliare e/o disporre con appositi provvedimenti i comportamenti più idonei a tutela della pubblica e privata incolumità.

