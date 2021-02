Vaccini: oltre due milioni hanno ricevuto la seconda dose Il maggior numero è rappresentato da operatori sanitari

Tocca quota 2.435.489 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, e aggiornati alle 08.02 di oggi, 6 febbraio 2021. Vaccino inoculato a 1.533.868 donne e 901.621 uomini. Il totale delle persone completamente vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose), invece, e' di 1.035.052. Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato da operatori sanitari e sociosanitari (1.699.623), seguito da personale non sanitario (470.050), ospiti delle strutture sanitarie (248.010) e over 80 (17.806). Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Valle d'Aosta (95,4%), Campania (92,3%), Piemonte (91,5%), quella con la minore percentuale è la Liguria (66,3%).

(Italpress)