Covid, Mantovani: Se va bene ne usciremo a Natale Milano a rischio quarta ondata

"Il British medical journal e Nature danno gli stessi numeri: la variante inglese è più infettiva, ma aumenta anche la mortalità dal 30 al 60 per cento. Oltre a contagiare di più uccide maggiormente e per questo bisogna vaccinare in fretta". A dirlo è Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Humanitas di Milano, durante un'intervista a La Stampa. Mantovani ha continuato: “Potrebbe esserci una quarta ondata a causa di nuove varianti, se ci impegneremo il Natale prossimo sarà più normale del passato. L'estate potrebbe essere una tregua, senza le illusioni dell'anno scorso".