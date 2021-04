Qual è il modo migliore per lavarsi i denti? Alcuni consigli Quali sono i passaggi da rispettare, quali le tempistiche?

L’igiene orale è uno degli aspetti legati alla nostra salute da curare quotidianamente: ripetiamo i gesti giorno dopo giorno, alcune volte con troppa superficialità. Anche in questi piccoli passaggi, infatti, bisogna mettere la giusta attenzione per evitare di sbagliare un processo fondamentale per la nostra salute.

Quali sono i passaggi da rispettare, quali le tempistiche? E ancora prima: quali sono gli strumenti essenziali per lavarsi i denti? Di seguito qualche consiglio utile.

Gli strumenti: cosa serve per lavarsi i denti

Il primo strumento lo conoscono tutti: lo spazzolino. Scegliete quello che preferite, tra elettrico e manuale, basta che sia di buona qualità. Oggi gli spazzolini si possono reperire anche online sui siti specializzati, dove si trovano tra gli altri anche i prodotti per la cura dell'igiene orale. Stesso discorso per il dentifricio e per il filo interdentale, che rappresentano gli altri due “must” della pulizia dei denti. Ok anche usare il collutorio.

Metodo: come si lavano i denti

Un errore comune è quello di lavare i denti con forza, spazzolandoli energicamente: è sbagliato! Bisogna invece agire con cura e soprattutto con metodo, muovendosi in direzione verticale e andando a toccare tutte le superfici dei denti: da quella interna inferiore a quella interna esteriore, per poi passare alla parti superiori, dedicando circa 30 secondi per ognuna di queste zone. Non scordatevi della lingua: andrebbe pulita a dovere con strumenti appositi.

Tempistiche: quando si lavano i denti

I denti andrebbero lavati almeno tre volte al giorno, cercando di far passare meno di 8 ore tra un lavaggio e l’altro. Per darci una scadenza più precisa, i denti andrebbero lavati dopo ogni pasto, aspettando però almeno trenta minuti dopo aver masticato l’ultimo boccone: lavandoli prima, infatti, si rischia di diffondere la sporcizia, invece di eliminarla.

Bonus: come lavarsi i denti senza spazzolino e senza dentifricio

Cosa fare se siamo senza strumenti? Procediamo caso per caso: se avete dimenticato lo spazzolino, potete passare il dentifricio sui denti con delicatezza con il dito oppure con un fazzoletto bagnato, con movimenti circolari. Se invece avete dimenticato il dentifricio, sappiate che anche semplicemente spazzolando i denti con lo spazzolino si ottengono benefici. In assenza di entrambi sono utili alimenti come le carote o le mele da sgranocchiare per eliminare batteri e rimuovere zuccheri (in questo articolo trovate altri cibi buoni per i denti e altri invece da evitare). Comunque, anche semplicemente sciacquando la bocca con un po’ d’acqua per un minuto si ottengono buoni risultati. Alternativa: una gomma da masticare, a patto che sia senza zucchero e con xilitolo.