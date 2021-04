25 aprile, Draghi:"Ricorrenza non deve subire usura del tempo" "Via Tasso simbolo di rinascita dell'Italia intera"

"Via Tasso evoca, anche nei ricordi familiari, l'orrore dell'occupazione nazista, la ferocia delle dittature. Nel momento in cui i musei riaprono, mi auguro che molti giovani abbiano l'opportunita' di visitare queste stanze, di capire il senso del sacrificio dei combattenti e di comprendere che senza il loro coraggio oggi non avremmo liberta' e diritti di cui godiamo, che non sono conquistati per sempre e barattabili con nulla. Sono piu' fragili di quanto non si pensi". Queste le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi, a margine della visita al Museo storico della Liberazione in via Tasso.

"Il dovere della memoria riguarda tutti. Assistiamo oggi, spesso sgomenti, ai segni evidenti di una progressiva perdita della memoria collettiva dei fatti della resistenza. Sui cui valori si fondano la Repubblica e la nostra Costituzione. Questa ricorrenza non deve invecchiare e subire usura del tempo. Conoscendo in profondita' la storia di fascismo e nazismo saremo piu' consapevoli dei valori repubblicani e di come sia fondamentale difenderli ogni giorno". Ha aggiunto il presidente del Consiglio Mario Draghi.

"E' nella ricostruzione del presente, in cui il ricordo serve a dirci quello che non vogliamo ripetere, che avviene la riconciliazione basata su fratellanza, solidarieta', amore e giustizia. Queste stanze che un tempo videro orrori, da domani vedranno visitatori, anche giovani - ha proseguito - che vogliono conoscere la storia d'Italia. Sono contento di celebrare la festa della Liberazione in un luogo simbolo, simbolo del periodo piu' nero vissuto dalla nostra Capitale, ma anche della rinascita dell'Italia intera".

(ITALPRESS).