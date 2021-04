Papa: "Ennesima tragedia in mare, momento della vergogna" Queste le parole del pontefice in Piazza San Pietro: "Vicino alle vittime dell'incendio a Baghdad"

"Vi confesso che sono molto addolorato per una tragedia che si e' consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo:

130 migranti sono morti in mare: sono persone, sono vite umane che per giorni interi hanno implorato invano aiuto, un aiuto che non e' arrivato. Fratelli e sorelle, interroghiamoci tutti su questa ennesima tragedia. E' il momento della vergogna, preghiamo per loro e per tanti che continuano a morire in questi drammatici viaggi. Preghiamo per coloro che possono aiutare ma preferiscono guardare da un'altra parte".

Queste le parole di Papa Francesco in Piazza San Pietro. In precedenza aveva espresso la sua "vicinanza alla popolazione delle isole di Saint Vincent e Grenadine dove un'eruzione vulcanica sta provocando danni e disagi. Assicuro la mia preghiera, benedico quanti prestano soccorso e assistenza. Sono vicino alle vittime dell'incendio di un ospedale ai malati di covid di Baghdad".

(ITALPRESS).