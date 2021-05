Covid, Figliuolo: "Piano per vaccinare gli studenti" Entro il 7 maggio in arrivo 2 milioni di dosi Pfizer

L'obiettivo del commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo, è quello di vaccinare entro fine maggio tutte le classi di età al di sotto dei 65 anni. Il prossimo step è quello di immunizzare le classi produttive e nel frattempo si pensa a vaccinare gli studenti. In attesa dell'arrivo di oltre due milioni e 100mila dosi di Pfizer tra il 5 e il 7 maggio, in tutta Italia è stato raggiunto, e superato, per il secondo giorno consecutivo l'obiettivo delle 500mila inoculazioni quotidiane. L'importante è anche "concentrarsi nel mantenere la quota dell'utilizzo del 90% di dosi a disposizione", spiega il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

Ad aumentare la media, ma solo nei prossimi mesi e probabilmente in seguito all'approvazione di Pfizer o altri sieri per gli under 16, potrebbero essere anche le vaccinazioni nelle scuole ai ragazzi. Prima, però, ci sono le vacanze e i turisti: Procida, in Campania, si dice pronta ad accoglierli. Nell'isola, ormai (quasi) Covid free, è stata terminata la vaccinazione dei suoi circa 10mila abitanti, per i quali l'adesione ha raggiunto quasi il 90% della popolazione. Prova a correre anche Napoli, dove è stato inaugurato un centro vaccinale a Capodichino, vicino all'aeroporto.