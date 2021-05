Muore 23enne sul lavoro, Pirani: prevenzione e sicurezza "necessario che si accertino le responsabilità"

"Dolore, sgomento, e necessita' dell'accertamento delle responsabilita'. Ancora una morte sul lavoro e noi che continuiamo a chiedere prevenzione e sicurezza nelle fabbriche. Ma ancora una volta sembra come abbaiare alla luna". Cosi' Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec, ha commentato la tragedia accaduta in una fabbrica tessile a Montemurlo, in provincia di Prato, dove un'operaia di 23 anni e' deceduta mentre stava lavorando a un orditoio. "Per noi i temi della salute, della prevenzione, della sicurezza sul lavoro - ha continuato Pirani - rappresentano gli assi portanti della tutela dei diritti dei lavoratori stessi, ma ancora una volta questa propensione sindacale si infrange sull'ennesima vittima in fabbrica. Gli infortuni sul lavoro sono un problema enorme per il Paese: troppi sono gli incidenti che accadono ogni giorno. La sicurezza sul lavoro va perseguita sempre, con un lavoro condiviso tra sindacati, imprenditori e istituzioni. Insieme dobbiamo impegnarci maggiormente al fine di ridurre significativamente questi eventi drammatici, con continue iniziative di informazione e formazione, per una nuova cultura della prevenzione. Alla famiglia dell'operaia deceduta le sentite condoglianze nel nostro sindacato che attende gli esiti dell'azione della magistratura", ha concluso Pirani.

(ITALPRESS).