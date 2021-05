Vaccino in Italia: ad oggi 20,8 milioni di somministrazioni Sono 6.302.433 le persone che hanno già ricevuto la prima e la seconda dose

Raggiunge quota 20.885.469 il totale delle vaccinazioni somministrate ad oggi, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, e aggiornati alle 17.11. Il vaccino e' stato inoculato a 11.889.100 donne e 8.996.369 uomini. Sono 6.302.433 le persone a cui e' gia' stata somministrata la prima e la seconda dose. Il maggior numero dei destinatari e' rappresentato dagli over 80 (6.309.109), seguiti da operatori sanitari e sociosanitari (3.256.670), la fascia 70-79 (3.185.655), soggetti fragili e caregiver (3.391.145), il personale scolastico (1.173.431), personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attivita' lavorativa a rischio (896.323), la fascia 60-69 (1.281.682), gli ospiti delle strutture residenziali (656.674), altre categorie (406.020), e il comparto difesa e sicurezza (328.760). In totale i vaccini distribuiti sono 24.733.960: 15.624.180 dosi di Pfizer/BioNTech, 2.207.900 di Moderna, e 6.565.080 di Vaxzevria (AstraZeneca) e 336.800 di Janssen. Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Liguria (88,4%), Marche (88,4%), Lombardia (87,9%), e quella con meno la Calabria (77,3%).

(ITALPRESS).