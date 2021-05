Moro: 43 anni fa il ritrovamento del corpo senza vita Ucciso dalle Brigate Rosse con una scarica di proiettili nel petto dopo una prigionia di 55 giorni

Ricorre oggi il 43esimo anniversario del ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro. Era il 9 maggio 1978 quando il cadavere del leader della Democrazia Cristiana fu ritrovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in Via Caetani a Roma, ucciso dalle Brigate Rosse con una scarica di proiettili nel petto dopo una prigionia lunga 55 giorni. Durante i 55 giorni in cui Aldo Moro resto' ostaggio delle Brigate Rosse invio' delle "lettere dal carcere" nelle quali chiedeva di trattare con i sequestratori. Il 6 maggio, tre giorni prima del ritrovamento del cadavere, un comunicato delle Brigate Rossa preannuncio' il tragico epilogo del rapimento: "Concludiamo la battaglia eseguendo la sentenza a cui Moro e' stato condannato".

La famiglia Moro diffuse il seguente comunicato: "La famiglia desidera che sia pienamente rispettata dalle autorita' dello Stato e di partito la precisa volonta' di Aldo Moro. Cio' vuol dire:

nessuna manifestazione pubblica o cerimonia o discorso; nessun lutto nazionale, ne' funerali di Stato o medaglie alla memoria. La famiglia si chiude nel silenzio e chiede silenzio. Sulla vita e sulla morte di Aldo Moro giudichera' la storia".

(ITALPRESS).