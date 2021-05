Nuova strategia di comunicazione per Kimbo Con Gusto di Napoli il valore dell’eccellenza partenopea

L’antica tradizione partenopea è l’anima del caffè. Ed è una storia in cui Kimbo interpreta un’eccellenza, creata anche grazie all’attenzione riposta nella tostatura: un momento basilare del processo di lavorazione, da cui dipendono le nuance di sapore. Come ha comunicato questa sua unicità il brand napoletano?

Protagonista del nuovo linguaggio del marchio è la tostatura, espresso con soluzioni visive dal marcato impatto emozionale, impiegate sui pack di Kimbo. L’originale strategia comunicativa ha interessato in un primo momento il lancio delle capsule compatibili con le macchine ad uso domestico Lavazza® A Modo Mio®*.

In un secondo tempo ha riguardato anche il nuovo caffè macinato per moka Gusto di Napoli. In questo caso le confezioni ricorrevano a una nuova modalità espressiva per porre in evidenza la promessa del brand: “Il talento napoletano della tostatura”.

La capacità di coinvolgere del linguaggio che caratterizza i pack passa da vari aspetti, come il pay-off “Il caffè di Napoli”, concepito per sottolineare l’appartenenza del marchio all’autentica tradizione napoletana del caffè, e il bollino Italian Quality (tratto che fornisce continuità` tra la gamma italiana e quella estera).

A ciò va ad aggiungersi il timbro “Il talento napoletano della tostatura”, attestazione del valore di un caffe` tostato a regola d’arte. Ed è proprio la tostatura il perno del pack e dello storytelling. La confezione riporta i chicchi di caffe` appena tostati, nel rispetto della vera esperienza partenopea, così da assicurare un caffe` cremoso e intenso. Il packaging è impreziosito dalla presenza della tazza in vetro sulla sinistra.

Sono tratti distintivi riutilizzati nella confezione del nuovo Kimbo Gusto di Napoli, che costituisce un prodotto moka unico, l’espressione di un percorso sensoriale tra le strade di Napoli. A distinguerlo sono ingredienti speciali, ovvero le migliori origini di Arabica e Robusta e la tostatura napoletana.

In tazzina viene così servito un caffè straordinariamente corposo, dolce e intenso, contraddistinto da sentori di cioccolato fondente e spezie. Grazie al lancio del nuovo blend, Kimbo vuole avvicinare i consumatori del macinato al suo gusto distintivo e autentico. Una sintesi appassionante, dolce ma di carattere e con tostatura medio scura, dal gusto piacevole.

*Questo marchio non è di proprietà di Kimbo.