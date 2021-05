L’antinfortunistica arriva in un click con Work Secure Pochi click e il cliente trova esattamente ciò di cui ha bisogno

Dalla formazione sulle nuove normative alle scarpe antinfortunistiche basse Cofra, quando si parla di sicurezza sul lavoro, la migliore soluzione è Work Secure: l’azienda italiana che combina un’esperienza ultradecennale con una vasta gamma di servizi ad hoc e la praticità dello shopping online su www.worksecure.it. Pochi click e il cliente trova esattamente ciò di cui ha bisogno, potendo contare su spedizione e reso gratuiti, consegne internazionali e un rapporto qualità-prezzo sempre vantaggioso.

Il catalogo di Work Secure è composto da oltre 300 produttori, con più di 10.000 articoli in pronta consegna. Scorrendo tra i marchi troviamo Cofra, Delta Plus, DuPont, Payper Workwear, Protos, U Power, Petzl, Kask, Irudek, Portwest, 3M, GVS solo per fare alcuni esempi.

Quanto invece ai prodotti, ci sono abbigliamento da lavoro, scarpe antinfortunistiche, protezioni antitaglio. Ma anche dispositivi anticaduta, lampade frontali, cuffie antirumore, mascherine, guanti protettivi e molto altro ancora.

L’offerta è infatti pensata per rispondere alle esigenze di ogni realtà professionale, da quelle attive nell’edilizia a quelle dei trasporti, fino alle imprese di ristorazione, industria alimentare e Ho.Re.Ca.

Il cliente è tutelato in ogni fase dell’acquisto, grazie ad un’esperienza di shopping online tagliata sulle sue esigenze, con consegne in tutta Europa e azzeramento dei costi di spedizione per l’intero territorio nazionale. Vantaggi a cui si aggiungono il reso gratis e l’assistenza tecnica multicanale attiva sia pre che post-vendita.

Sicurezza anche nelle transazioni. I pagamenti avvengono via PayPal, carta di credito, bonifico bancario, contrassegno. Disponibili formule di acquisto rateale. Inoltre, gli ordini effettuati entro le 12:00 sono consegnati al corriere in giornata.

Oltre che come negozio, Work Secure opera in quanto fornitore di servizi. È infatti centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei dispositivi rilevatori Gas Alert. Vanta una specializzazione nelle ispezioni e revisioni periodiche di imbracature e dispositivi anticaduta di terza categoria.

Sono forniti poi servizi di customizzazione di abbigliamento e tessuti di ogni genere, impiegando tecniche come stampe in colorprint, applicazioni termosaldate e stampe serigrafiche con inchiostri ad acqua. Al cliente viene offerta anche formazione sulle normative di sicurezza e sull’uso degli articoli antinfortunistici.

L’azienda si occupa inoltre di progettazione, fornitura e installazione di parapetti, linee vita e sistemi anticaduta per qualsiasi tipologia di copertura. Non mancano formule di noleggio e fornitura, disponibili per dispositivi anticaduta, DPI per lavori in spazi confinati, armadi elettronici per DPI voluminosi e distributori automatici per l’erogazione di DPI e articoli consumabili.

Scegliere la sicurezza sul lavoro oggi è più facile e conveniente grazie a Work Secure: scopri ora www.worksecure.it.