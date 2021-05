Covid, Sileri: "Ulteriori riaperture? Ci siamo" "Sono a portata di mano per alcune aree alla fine del mese o a giugno"

“Quando ci sara' lo spostamento dell'orario del coprifuoco? "Il 'quando' verra' deciso dalla cabina di regia, e' imminente pero', e' chiaro che non accadra' domani ma e' nella natura delle cose. Probabilmente ci sara' uno spostamento entro la fine del mese, non posso dare una data ma i numeri vanno meglio".

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Quando crede potranno riaprire i centri commerciali? "Credo che potranno esser riaperti, con una tempistica che dovra' esser decisa, con l'afflusso, coi controlli e l'uso delle mascherine al chiuso". E quando potremmo mangiare al ristoranti al chiuso a pranzo e a cena? "E' nella natura delle cose nelle prossime settimane procedere ad ulteriori riaperture: ci siamo, ecco".

Secondo lei ormai non c'e' piu' la possibilita' che si possa tornare rossi?

"Faccio fatica a pensare di fare dei passi indietro tornando rossi, salvo che non arrivi una variante che elude i vaccini. Ma al momento questo non e' accaduto nel Regno Unito, negli USA o in Israele e non vedo perche' dovrebbe accadere qui". Quando potremmo vedere le prime zone bianche in Italia? "Secondo me sono a portata di mano per alcune aree alla fine del mese o a giugno. Ma attenzione a correre troppo - ha precisato a Un Giorno da Pecora Sileri -, perche' zona bianca non significa liberi tutti, scordiamoci le mascherine e quant'altro. Deve esserci sempre la massima cautela".

