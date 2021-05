Puglia, riaperture visite Rsa, approvate linee guida regionali Patto di corresponsabilità tra ente gestore e familiare o visitatore

In Puglia, con disposizione dell'Assessore alla Sanita' Pier Luigi Lopalco e del Direttore di Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro sono state approvate le linee guida regionali applicative dell'ordinanza del Ministro della Salute 8 maggio 2021 relative alla riapertura delle visite dei parenti e dei nuovi ricoveri nelle strutture residenziali.

Per i nuovi ricoveri, in presenza di un ospite: con protezione vaccinale completa; con protezione vaccinale parziale;

non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non piu' di sei mesi non e' piu' necessaria la quarantena di 14 giorni.

Le linee guida approvano anche lo schema di patto di corresponsabilita' che deve essere sottoscritto tra ente gestore e familiare/visitatore all'atto della visita.

