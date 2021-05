Grandinate in Veneto, Zaia avvia decreto stato di crisi Provvedimento aperto fino a che non si completi censimento danni

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha avviato le procedure in vista dell'emanazione di un decreto per la dichiarazione dello stato di crisi per i danni causati dal violento maltempo, dai nubifragi e dalle grandinate che si sono abbattuti su varie zone del Veneto. Il Governatore ha chiesto alla direzione regionale della Protezione civile che tecnici e volontari vengono immediatamente inviati nelle zone colpite per valutare la situazione, intervenire per i primi soccorsi, in costante rapporto con i Sindaci dei Comuni interessati i quali dovranno effettuare i censimenti dei danni a opere pubbliche e privati.

Il Presidente firmera' il decreto quanto prima. Il provvedimento restera' comunque "aperto" fino a quando le amministrazioni comunali non avranno completato il censimento dei danni, la valutazione della loro entita' economica e inviato le segnalazioni formali. Il decreto sara' successivamente inviato al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza. Al momento le aree piu' colpite risultano essere quelle di Castelfranco e quella di Col San Martino (inclusi i Comuni di Farra di Soligo, Colbertaldo, e Vidor) in provincia di Treviso e il portogruarese in provincia di Venezia.

(ITALPRESS)