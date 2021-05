Verso cancellazione del coprifuoco: decisive le prossime ore Il nuovo Decreto dopo la riunione della Cabina di regia a Palazzo Chigi

Numeri sempre più confortanti per l'Italia: meno di 6mila casi registrati, i ricoveri nelle terapie intensive sono in discesa e, per la prima volta da sette mesi, il numero delle vittime del Covid è di 93.

Nelle prossime ore ci sarà la riunione della Cabina di regia a Palazzo Chighi: se i dati miglioreranno nelle prossime settimane, porteranno alla cancellazione del coprifuoco, una delle misure più significative e controverse di questi mesi. Il ministro Speranza: "Con i dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco".

Il governo dovrebbe dunque decidere anche la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana (il 22 o il 29 maggio), quella delle piscine al chiuso, che potrebbe essere il 1 giugno assieme alle palestre, e la ripresa del settore dei matrimoni. La data potrebbe essere attorno al 15 giugno e non è escluso che il wedding sia la prima attività nella quale sperimentare il green pass, le certificazioni che già consentono di spostarsi tra regione di colore diverso. Chi vuole partecipare ad un banchetto dovrà avere il certificato di vaccinazione, di avvenuta guarigione o un tampone negativo effettuato 48 ore prima della cerimonia. Non dovrebbe cambiare nulla, invece, per quanto riguarda la data dei ristoranti al chiuso: potranno riaprire a partire dal 1 giugno; è possibile però che il governo decida di consentire l'attività anche la sera mentre al momento il decreto fissa l'apertura dalle 5 alle 18. E se sarà probabilmente superato il divieto di consumare al bancone del bar, non dovrebbe essere modificata la data per la ripartenza delle fiere (15 giugno), dei congressi e dei parchi tematici (1 luglio).