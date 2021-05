Aziende: ecco come creare una strategia di marketing efficace Mettere a punto strategie mirate in modo da essere preparati alle nuove sfide proposte dal mercato

Nell’era digitale un’azienda che ha l’obiettivo di crescere e di non soccombere alla concorrenza deve mettere a punto strategie mirate in modo da essere sempre preparata alle nuove sfide proposte dal mercato.

Il marketing, oggi, deve sganciarsi da quelle che erano le ricerche di mercato più classiche divenute ormai obsolete, in favore di metodi moderni che si basano sullo studio dei big data online.

Per questo, ciò che un buon imprenditore deve fare, per poter crescere ed essere competitivo nel suo settore ed eccellere rispetto agli altri, è quello di affidarsi a dei professionisti del settore in grado di parlare sia il linguaggio dei big data online che del business.

Un punto di riferimento, a questo proposito, è senza dubbio rappresentato da centralmarketingintelligence.it, agenzia specializzata in ricerche di mercato innovative, che guardano al web per aiutare gli imprenditori nelle loro business decision. Infatti, servono tecniche all’avanguardia per supportare le aziende verso una crescita continua.

Come orientarsi nell’era digitale

Il marketing rappresenta l’insieme delle regole che vengono utilizzate per inserire nel mercato un prodotto, cercando di coniugare il profitto dell’impresa con i bisogni del consumatore.

Originariamente queste strategie vertevano su diversi fattori. Da una parte, quelli legati al prodotto, alla sua distribuzione e alle promozioni; dall’altra, quelli focalizzati sul consumatore, con particolare attenzione verso il cliente e la comunicazione che si trasforma in attività di pubbliche relazioni, in modo da creare un continuum tra azienda e cliente finale.

Oggi questi modelli devono essere integrati con strumenti che siano in grado di raccogliere e interpretare la grande mole di dati che il web ci mette a disposizione. Ogni click, ogni condivisione, ogni visita a un sito web, ogni recensione, ci permette di avere feedback immediati su determinati prodotti e servizi.

Inoltre, una fonte di dati enorme risiede nei social, che sono caratterizzati da una multimedialità prodotta dalla condivisione continua di foto, video e conversazioni che rappresentano una chiave per capire gusti e tendenze in modo da orientare al meglio le scelte aziendali e provare ad anticipare le preferenze dei consumatori.

Se un’impresa oggi vuole crescere deve creare nuovi modelli di business imparando ad interpretare queste informazioni, proiettandosi verso il futuro e anticipando le decisioni dei clienti proprio grazie allo studio di questi dati e alle attività digitali.

Non c’è futuro per le aziende che non utilizzeranno i dati per orientare le proprie decisioni di business.

Affidarsi ad esperti del settore

Il big data marketing rappresenta il futuro, ma non basta leggere i dati, bisogna anche saperli analizzare e tradurli in azioni pratiche a mercato. Questo compito deve essere svolto da professionisti del settore, come gli esperti di Central Marketing Intelligence (CMI).

Il loro obiettivo è quello di facilitare le decisioni aziendali, analizzando dati provenienti da centinaia di fonti differenti, restituendo informazioni pratiche, comprensibili, supportate da grafici interattivi.

Il metodo di analisi proprietario proposto da CMI è la Market X-Ray™, ossia un’indagine completa che ha come obiettivo fare chiarezza nel mercato del cliente, studiare a fondo i suoi concorrenti, comprendere e identificare i clienti target e la reputazione del committente così da avere una fotografia a 360° sull’intera arena competitiva.

Con il metodo Market X Ray™ è possibile monitorare i propri competitors, in modo da capire i loro punti di forza e le debolezze per poter reagire al meglio alle richieste dei mercati e simularne i trend futuri.

Si occupa di analizzare quattro macro aree: la visibilità del marchio, cosa pensano i clienti della concorrenza in modo da essere più competitivi, le opinioni dei clienti target e comprendere i nuovi trend nel mondo.

Il plus di questo metodo si basa sull’osservazione delle opinioni degli utenti online senza tralasciare nessuna informazione, dalle ricerche su Google alle conversazioni sui social media, all’analisi delle recensioni attraverso l’intelligenza artificiale.

Questo è un aspetto fondamentale perché un’ottima ricerca di mercato deve raccogliere ogni singolo dato e confrontarlo in modo da cogliere le sfumature più piccole, facendo così emergere correlazioni che all’apparenza non sembrano esistere.

Per questo ogni azienda, che sia una start-up che vuole conoscere il suo potenziale di penetrazione iniziale del mercato, oppure una già strutturata che vuole crescere, dovrà affidarsi ad indagini di marketing mirate e innovative, in modo da supportare ogni strategia aziendale e renderla più coerente con il mercato di riferimento.