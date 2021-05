Covid: 3.455 casi, dato più basso da 6 ottobre, 140 morti Tasso di positività stabile al 2.9%

Cala la curva epidemica in Italia, nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono 3.455, si tratta del numero più basso dal 6 ottobre 2020, 118.924 i tamponi. Il tasso di positività rimane sostanzialmente stabile al 2,9% (ieri 2,8%). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Aumentano i decessi, 140 oggi (ieri 93), per un totale di 124.296 vittime dall'inizio dell'epidemia. Scende anche il numero dei ricoveri: le terapie intensive sono 25 in meno (ieri -26) con 69 ingressi del giorno, e scendono a 1.754, mentre i ricoveri ordinari calano di 110 unita' (ieri -359), e sono 12.024 in tutto.