Emilia Romagna: 111mila prenotazione vaccini 40enni Entrano in campo i medici di medicina generale

Numeri alti, piu' di 111mila, quelli registrati alle 18.00, nella prima giornata di apertura alle prenotazioni per i 40-49enni, nati dal 1972 al 1981 compresi. E, come gia' previsto per gli over 50, per vaccinare anche questa fascia di popolazione, che potenzialmente comprende quasi 700mila residenti, al netto degli appartenenti a specifiche categorie professionali o di rischio e quelle estremamente vulnerabili per patologie o fragilita', entrano in campo i medici di medicina generale. "Registra numeri molto alti l'adesione alla campagna vaccinale da parte dei cittadini emiliano-romagnoli appartenenti alla fascia d'eta' che va dai 40 ai 49 anni, come sempre e' accaduto quando si e' deciso di aprire la possibilita' di vaccinarsi a nuove fasce di popolazione- sottolinea l'assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini -. Questo dimostra che man mano si e' proceduto con il piano vaccinale, e' andato aumentando il numero di persone che, superando diffidenze e remore iniziali, confida con consapevolezza e serenita' nel valore della scienza e nella efficacia dei vaccini". (ITALPRESS)