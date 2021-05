Saune a infrarossi di lusso: nuova idea di comfort per la casa Negli ultimi anni sono aumentate le richieste di installazione delle saune a infrarossi di lusso

Il concetto di comfort legato alla sauna è oramai ampiamente sdoganato e sono molti i Paesi, soprattutto nel nord Europa, in cui si è, pian piano, affermato anche l’utilizzo regolare e sistematico delle saune a infrarossi di lusso da installare in casa.

Concedersi momenti di cura e benessere per il proprio corpo, piacevoli frangenti di relax mentale e divertimento all’interno di una sauna è diventata infatti un’abitudine ampiamente acquisita, sia che questo comporti lo spostamento fino ad una SPA, o che preveda l’istallazione di una sauna in casa.

Negli ultimi anni sono aumentate esponenzialmente le richieste di installazione delle saune a infrarossi di lusso sia in casa che presso le sedi di lavoro, particolarmente confortevoli e smart, che vanno quindi ad aggiungersi alle richieste per installazioni in hotel e in centri benessere SPA.

Non ci sono distinzioni di età: chiunque ami questo trattamento sceglie di ritagliarsi del tempo per prendersi cura della propria salute e del proprio aspetto, sfruttandone i benefici e cercando di preservare il più a lungo possibile una forma giovanile e curata.

Come funzionano le saune a infrarossi di lusso offerte da Beauty Luxury

La sauna infrarossi, a differenza della classica sauna finlandese, riscalda totalmente il corpo grazie ad emettitori speciali con temperatura non superiore a 60 °C, che contribuiscono alla salubrità del trattamento.

Beauty Luxury si occupa non soltanto della vendita ma anche della fase produttiva delle saune a infrarossi di lusso, offrendo ai suoi clienti la possibilità di personalizzare il prodotto richiesto secondo le loro specifiche esigenze.

Tra le produzioni più esclusive della linea, le saune infrarossi angolari. Caratteristiche garantite delle produzioni Beauty Luxury: l’elevata qualità della materia prima e degli impianti elettrici, che non richiedono un’eccessiva manutenzione.

Il sistema modulare delle produzioni offerte dall’azienda è facilmente gestibile da due soli adulti anche poco esperti nella fase di montaggio. Per un assemblaggio completo, infatti, non sono necessarie oltre due ore di lavoro.

I benefici più apprezzati delle saune a infrarossi di lusso

Innanzitutto, le saune infrarossi prodotte da Beauty Luxury presentano un prezzo accessibile ed economico ed inoltre sono sempre moltissime le offerte personalizzare realizzate dall’azienda, la quale assicura, tra le altre cose, anche un’assistenza tempestiva durante la fase di montaggio e manutenzione.

Le cabine standard, solitamente dotate di sedili in legno pregiato, riescono a contenere quattro persone adulte di media corporatura. Installare una sauna infrarossi di lusso in casa significa quindi sapersi concedere dei piacevolissimi momenti di relax e divertimento insieme alla famiglia o agli amici. Significa anche poterne usufruire nel post allenamento per sciogliere e rilassare i muscoli, piuttosto che rilassarsi dopo una giornata lavorativa stressante.

Una delle qualità più apprezzate della sauna infrarossi, non a caso, è quella di riuscire a restituire in pochissimo tempo energia e lucidità di pensiero, conciliando un sonno sano.

Le saune a infrarossi di lusso sono particolarmente pratiche perché è possibile collegarle ad una presa elettrica standardizzata e il volume di consumo energetico durante il riscaldamento è considerevolmente contenuto.

Infine è bene ricordare che nella sauna infrarossi viene necessariamente installato un timer e un sistema di controllo della temperatura, in aggiunta ai quali come optionals possono essere incorporati la radio FM, un lettore audio e altri gadget multimediali.