daniele nuzzi lancia amulets

La sponsorizzazione e la promozione di prodotti attraverso i social network è un lavoro che si espande ogni giorno sempre di più ed è un metodo rapido ed efficace che permette alle aziende di far conoscere a più persone simultaneamente un proprio prodotto o creazione.

L’ influencer Daniele Nuzzi, conosciuto sul web per varie collaborazioni di successo con Brand Nazionali ed Internazionali, è pronto per il lancio del nuovo Brand di abbigliamento ed accessori e sarà attivo a fine Giugno per il lancio della prima Collezione Estiva.

Si tratterebbe di un grande sogno nel cassetto oltre alla sua costante dedizione ai social network, internet, musica e fotografia.

Il brand si chiamerà AMULETS.

Nasce da un idea di quattro amici nella vita ed adesso anche soci: Daniele Nuzzi, Federico Ciolfi, Antonio Liccardo e Mattia Ciolfi.

Il marchio è ispirato all’utilizzo di tessuti pregiati, capi di altissima qualità e la produzione esclusivamente Made In Italy. Modelli trend ed unici nella loro originalità.

Il sito web sarà attivo prossimamente e lo stesso Daniele Nuzzi sarà il principale Testimonial e Brand Ambassador di tutte le collezioni. Saranno disponibili prossimamente sulla sua pagina Instagram https://www.instagram.com/nuzzi.daniele/ dove sono in questo momento visibili tutte le sue collaborazioni già attive.