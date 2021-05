Lavoro e pandemia: i settori più in crescita Insegnanti, personale sanitario, esperti di marketing digitale tra i “lavori emergenti”

La situazione pandemica ha innescato una vera e propria rivoluzione nel mondo dell'economia: alcuni settori lavorativi sono crollati dall'oggi al domani, altri invece sono stati riconfigurati rapidamente per soddisfare l'aumento della domanda. Questo improvviso mutamento del mercato del lavoro ha fatto sì che in tutto il mondo avvenisse una movimentazione di migliaia di lavoratori. Un esercito di persone che hanno dovuto affrontare cambiamenti intensi e repentini, come non si era mai visto nella storia moderna. E che hanno imparato a gestirli per non esserne travolti, magari riuscendo a cavalcare l'onda per ricavarne un'opportunità di successo.

Il social network LinkedIn nella ricerca Jobs on the Rise 2021 ha analizzato i ruoli professionali e i settori lavorativi che hanno registrato la maggiore crescita nel mondo durante l'ultimo anno (nel periodo compreso tra aprile e ottobre 2020), denominando le categorie della ricerca “lavori emergenti”. Specialisti in marketing digitale, esperti di e-commerce, personale sanitario, ma anche insegnanti, consulenti del credito, creatori di contenuti digitali, analisti dati sono tra le 15 figure professionali più richieste in tempi di pandemia.

Tra le professioni maggiormente richieste troviamo i lavoratori nell'e-commerce, figure che operano presso rivenditori e società di logistica e che si occupano di portare i prodotti dai negozi direttamente nelle mani dei clienti: le assunzioni di autisti, personal shopper, gestori di spedizioni sono aumentate del 73% su base annua. Per adeguarsi a questo nuovo panorama, le aziende hanno dovuto reclutare esperti di vendite e sviluppo aziendale per ridirigere le strategie al fine di incrementare i profitti e superare la crisi da pandemia e analisti dati che aiutassero a navigare in queste acque incerte. Tali settori hanno conosciuto un incremento intorno al 45% rispetto al 2019.

Di conseguenza, le nuove figure lavorative legate allo sviluppo del web come i professionisti del marketing digitale (specialisti in ottimizzazione motori di ricerca, social media manager, esperti in gestione del marchio) e web engineer specializzati (sviluppatori di siti e programmatori) sono tra le più ricercate per supportare questo nuovo assetto del commercio.

La conseguenza immediata della pandemia è stata un bisogno improvviso e prolungato di medici e infermieri (incremento delle assunzioni del 30%) ma anche di personale ausiliario a supporto degli stessi operatori sanitari. Dal 2019, le assunzioni per queste posizioni sono aumentate di oltre il 34%. In rapida ascesa anche la richiesta di specialisti della salute mentale, dove le assunzioni di figure come psicoterapeuti o terapisti del comportamento sono aumentate di quasi il 24% su base annua.

Grande rivoluzione anche nel campo dell'insegnamento, dove istituti scolastici di ogni grado e università hanno dovuto riorganizzare il modo in cui operano. Oltre al lavoro docente tradizionale, è cresciuta anche la domanda di operatori di supporto e tutor. Le assunzioni per questi ruoli sono aumentate di oltre il 20% tra il 2019 e il 2020, grazie anche alla possibilità di su apposite piattaforme web come Preply: un vero e proprio spazio virtuale, chiamato learning management system (LMS) che si occupa di mettere in contatto tutor certificati e studenti provenienti da tutto il mondo.

La combinazione di tassi di interesse al minimo storico e l'erogazione massiccia di prestiti alle piccole e medie imprese ha fatto sì che aumentasse la richiesta di assunzioni di consulenti del credito, arrivando a un incremento del 59% rispetto all'anno precedente. Le figure professionali più ricercate sono addetti ai mutui ipotecari, agenti assicuratori e agenti depositari.

Alcune professioni erano già in piena espansione prima dell'arrivo del coronavirus e hanno conosciuto un'ulteriore crescita in era pandemica. Tra questi si annoverano gli specialisti in Intelligenza Artificiale, assunti da aziende che intendono tenere il passo con l'aumento della domanda o per salvaguardare la propria attività da future interruzioni. Una nuova professione in rapida ascesa è quella dello specialista nell'esperienza dell'utente, a sostegno delle progettazioni di app e siti web. L'improvviso tempo libero a disposizione ha fatto crescere il numero e la richiesta di creatori di contenuti digitali che si occupano dell'intrattenimento su piattaforme di streaming e social network. Altra figura del nuovo millennio è quella del coach, ingaggiato per raggiungere obbiettivi sia personali che professionali. Infine abbiamo la categoria degli esperti delle pari opportunità nel luogo di lavoro, con una crescita non strettamente legata alla situazione pandemica, ma agli eventi di discriminazione razziale avvenuti in tempi recenti negli Stati Uniti.