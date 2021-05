Vivere a Milano: i quartieri più consigliati della city Vediamo insieme quali sono le zone più consigliate di Milano

Devi trasferirti a Milano e cercare una casa che faccia al caso tuo si sta rivelando più difficile del previsto? Per evitare di commettere errori, l’aspetto sul quale ti conviene concentrarti prima di tutto è il quartiere. Parliamo infatti di una città enorme e tra una zona e l’altra esistono delle differenze davvero molto importanti, che possono influire sulla qualità della vita. Vale dunque la pena trovare casa nel quartiere di Milano che si preferisce e per farlo occorre informarsi bene.

Per facilitarti le cose, oggi vediamo insieme quali sono le zone più consigliate di Milano: le migliori per vivere nella city senza allontanarsi troppo dal centro.

# Centro storico di Milano

Il centro storico di Milano è senza dubbio la zona migliore della città: è qui che si concentrano infatti i luoghi più attrattivi, i musei, i monumenti, senza parlare del Duomo, del Palazzo Sforzesco e via dicendo. Vivere nel centro storico ha sicuramente i suoi pregi, ma bisogna anche fare i conti con il proprio budget perché in questa zona i prezzi sono decisamente alti. Conviene inoltre considerare il fatto che se si cerca un immobile di ampia metratura, magari dotato di un giardino, nel centro storico è molto più difficile riuscire a trovarlo.

# Brera: quartiere romantico a due passi dal centro

Altro quartiere molto consigliato, specialmente alle coppie, è Brera. Ci troviamo a due passi dal centro storico ed i collegamenti con le altre zone della città sono impeccabili. Non mancano localini romantici, negozi, palazzi e monumenti storici in questa zona, che ricorda un po’ di quartieri parigini per via del suo fascino bohémien. Parco Sempione è nelle vicinanze e si respira una tranquillità che in altri quartieri di Milano rimane pura utopia.

# Garibaldi – Porta Nuova: il quartiere inn di Milano

Un quartiere che attira moltissimi ma che solo pochi possono permettersi di considerare è Garibaldi – Porta Nuova: una delle zone più inn di Milano, oggetto di una recente riqualificazione che l’ha resa molto prestigiosa. Qui si trovano perlopiù appartamenti all’interno di grattacieli di lusso, attici che offrono un’impagabile vista sulla city e locali di alto livello. Inutile precisare che per acquistare casa in questa zona occorre avere un bel budget a disposizione.

# Isola: il nuovo quartiere top di Milano

Anche Isola è un quartiere che ha subito una recente riqualificazione e che adesso in molti apprezzano. La posizione è ottimale, perché il centro si può raggiungere tranquillamente a piedi e non mancano le aree verdi. È proprio in questa zona che si trova il famoso Bosco Verticale: il grattacielo di Milano di ultima generazione. Nel quartiere Isola si trova di tutto: locali trendy, botteghe artigiane, servizi di ogni genere a due passi da casa. I prezzi non sono bassissimi, ma sicuramente di case più convenienti ce ne sono.

# Navigli: il quartiere della movida milanese

Infine vale la pena prendere in considerazione anche i Navigli, uno dei quartieri storici di Milano che affascina per via della sua atmosfera unica. Ricca di locali, questa è la zona dell’aperitivo ed è sempre frequentata da giovani e studenti universitari, ma non mancano scorci romantici e vicoli tranquilli.