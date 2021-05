Covid, Brusaferro: "Quadro in deciso miglioramento" "Il nostro Paese ha una curva che decresce"

"Il quadro e' in deciso miglioramento. Il nostro Paese ha una curva che decresce. L'eta' mediana delle persone in terapia intensiva si abbassa, passando a 65 anni. Il tasso di incidenza decresce in tutte le fasce di eta', ed e' piu' marcata la decrescita se osserviamo le fasce d'eta' vaccinate. L'Rt a 0,78 da 0,86 della scorsa settimana ma e' importante che il limite superiore e' sotto il valore di 1". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanita', Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa settimanale sull'emergenza Covid-19.

(ITALPRESS).