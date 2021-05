Covid, Palù: "Verosimile via mascherina tra due mesi" Le parole del presidente dell'AIFA sull'emergenza sanitaria

"I parametri che misurano l'andamento della pandemia sono tutti in miglioramento. La curva sta scendendo in maniera lenta e progressiva, penso che sia molto verosimile che ci potremo togliere le mascherine tra due mesi". Lo dice il presidente dell'AIFA Giorgio Palu', ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

"Stiamo andando - aggiunge - verso una mitigazione del virus a trasmissione aerea con la bella stagione. Ma non dobbiamo dimenticarci che non si tratta di un'infezione localizzata, ma una pandemia e in molti paesi la diffusione e' asincrona: quello che oggi qui sta andando bene, in altre parti del mondo si sta accendendo".

"Come medico e come ricercatore, sono contrario alla sospensione dei brevetti, non credo che sospendendo la proprieta' intellettuale avremo una risposta. Dove li fabbrichiamo i vaccini?

Credo sia piu' importante costringere le aziende del farmaco, soprattutto quelle che hanno ricevuto fondi pubblici, ad un trasferimento tecnologico a paesi che possono realizzare vaccini e metterli a disposizione a prezzi accessibili".

"L'importante e' che i richiami si facciano in maniera corretta, seguendo le indicazioni della casa farmaceutica, non oltre i 42 giorni. Non bisogna pensare alle vacanze in un momento come questo: prima i vaccini e poi le vacanze".

(ITALPRESS).